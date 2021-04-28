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مسلسلات رمضان 2021 | مسلسل نسل الاغراب الحلقة 16 "غفران يمنع جليلة من حضور عزاء شقيقة عساف" (نسل الاغراب 16)

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:09 م
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 16
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 16
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مسلسلات رمضان 2021 | مسلسل نسل الاغراب الحلقة 16 "غفران يمنع جليلة من حضور عزاء شقيقة عساف" (نسل الاغراب 16)

استكملت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "نسل الأغراب الحلقة" الذى يعرض على قناة ON، بمشهد عشاء يجمع غفران "أمير كرارة" وزوجته جليلة "مى عمر" وأبنائه حمزة "أحمد مالك" وسليم "أحمد داش"، ويؤكد غفران لجليلة أنه لن يكون حزينا إذا نجح مصطفى "أحمد عبد الله" في قتل أخيها علي "دياب"، وأنه غاضب من تصرف مصطفى بإرسال رجال لقتل علي دون عمله لتغضب جليلة من كلام غفران ويدخلان في حديث صدامي.

يدخل صالح "حمدى هيكل" ويخبر غفران بأن عزيزة الغريب توفيت، ليسخر من "على الغريب" بأن المصائب تأتى عليه من كل مكان، ويأمر جليلة بعدم حضور الجنازة والعزاء ولا تخرج من السرايا وتؤكد موافقتها بسبب رغبة حمزة وليس تنفيذا لأمر غفران، فيما يتم التحقيق مع مصطفى الغريب بتهمة محاولة قتل ابنه عمه علي، وينكر كل التهم المنسوبة إليه ويتهم علي بأنه هو الذى فعل ذلك بسبب حكايات بينهما زمان، وتأمر النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وبعد ذلك يخبره والده محفوظ "محمد غنيم" بخبر وفاة زوجته عزيزة إلا أنه لم يبالى ولم يتأثر من الخبر.

يتلقى نميرى "محمد جمعة" ومحفوظ عزاء عزيزة، إلأ أن عساف لم يحضر، ولم يأت أحد من عائلة غفران لاعتقادهم بأن عساف هو الذى يتلقى العزاء، وتأتى زوجة نميرى حسنة "مروى الأزلى" لتقديم العزاء لزوجها ويعاتبها عن بقائها بعيداً عنه ويخبرها بأنها من المفروض أن تعيش معه في المكان الذى يتواجد فيه، فيما يكشف عساف لفاطمة "ريم سامى" عن سبب عدم حضوره العزاء لعدم وجود أحد فيه يفرق معه وأن الميت لا يحزن عليه سوى أهله، وأنه زعلان منها أكثر من زعله عليها.

يُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.

مسلسلات رمضان 2021 | مسلسل نسل الاغراب الحلقة 16 "غفران يمنع جليلة من حضور عزاء شقيقة عساف" (نسل الاغراب 16)

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