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أول تعليق من مدرب نامونجو بعد الخسارة أمام بيراميدز

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعرب حميد سليمان، المدير الفني لفريق نامونجو التنزاني، عن رضاه بأداء فريقه أمام بيراميدز، بالمباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، بختام فعاليات دور المجموعات بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، رغم خسارته بهدف. 

وقال حميد في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "خسرنا اليوم لكننا قدمنا أداء مميز أمام فريق قوي مثل بيراميدز، وحاولنا الخروج بنقطة من المباراة لكننا لم نتمكن من تحقيق ذلك".

وأضاف: " البطولة انتهت بالنسبة لنا لكننا اكتسبنا خبرات كبيرة في ظل اعتمادنا على مجموعة من اللاعبين الشباب، وهذا سيدعمنا خلال المواسم المقبلة".

وحول عدم تسجيل فريقه لأي هدف في البطولة، علق حميد قائلا: " أكدت في بداية حديثي أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الشباب، لذلك لم نتمكن من تحقيق أي انتصار خلال دور المجموعات بجانب عدم قدرتنا على تسجيل أي هدف".

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