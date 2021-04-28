الصحة: استقرار في إصابات كورونا بسوهاج

قال مساعد وزيرة الصحة للإعلام، إن وزارة الصحة تعمل على التوعية المجتمعية لتعزيز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة بعد تزايد إصابات كورونا، مشيرًا إلى أن فرق التواصل المجتمعي تقدم التوعية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية.



وأضاف خلال مداخلة تليفوية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزيرة الصحة وجهت فرق طبية إلى محافظة سوهاج، وتم مد المحافظة برصيد أكسجين احتياطي.



وعن الأوضاع في سوهاج، أكد أن استقرار في حالات الإصابة بكورونا في سوهاج، لافتًا إلى أن معدل التطعيم ضد فيروس كورونا يزداد.

