شاهد.. أحمد موسى يعرض مقاطع فيديو كادت تتسبب في وقوع كوارث بالسكة الحديد

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى سائقي قطارين تمكنوا من منع وقوع كوارث، مطالبًا بتكريمهما ليقظتهم في منع وقوع حوادث على السكة الحديد.



وعرض "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء مقاطع فيديو ترصد قيام عربة كارو بالعبور من مكان غير مخصص للعبور، ثم اقتحام جرار لسور السكة بأسوان، قبل أن يتفادى السائقين حدوث كوارث حقيقية في حال لم يتمكنا من إيقاف القطارين في الوقت المناسب.



وقال "احيي سائقي القطارات ومساعديهم لأنهم منعوا كوارث كانت هتحصل لو لم ينتبه السائقين، وأتقدم بالتحية لهم على يقظتهم في منع حدوث كوارث على السكة الحديد".



وأضاف "أطالب بتعديل القانون لمحاسبة من يعبر السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور ولتعمدهم تعطيل حركة نقل عام من اجل تحقيق الردع، والسائقين استطاعوا أن يربطوا القطار ويوقفه قبل ما يدخل يعمل أزمة، وأطالب بتكريمهم ليقظتهم، ويجب القيام بمحاسبة رادعة لمن يقوم بمثل هذه التصرفات، إحنا بنسبب الأذى لنفسنا".

