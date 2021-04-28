موسكو تجمع 35 مليار روبل من السندات لأجل 3 سنوات





احتدام العلاقات الأميركية الروسية في الفترة الأخيرة لم يبدد من ثقة المستثمرين في سوق السندات الروسية، فقد أظهرت بيانات بورصة موسكو عن جمع ما يقرب من 35 مليار روبل من السندات لأجل 3 سنوات بعائد 6.73٪ وهو مكسب تحققه موسكو من سوق السندات لأول مرة منذ 2013.





الخطوة أعطت مزيدا من الثقة لموسكو حيث تسعى على إثرها بوضع خطط لإصدارسندات خضراء بعد أن عادت إلى فكرة الاقتراض مع تدهور أوضاعها المالية في عام 2020 وسط أزمة فيروس كورونا حيث تضع موسكو خططا لإصدار سندات خضراء بما يصل إلى 90 مليارر بهدف تمويل مشتريات الحافلات الكهربائية وغيرها من البنية التحتية للنقل بالتزامن مع استقرار تصنيف السندات السيادية من قبل وكالة فيتش عند "BBB" و "Baa3" من وكالة موديز.





على الصعيد الأخر ومع ارتفاع حدة التوترات الأخيرة بين واشنطن وموسكو تعرضت السندات الحكومية الروسية لضربة في الآونة الأخيرة والتي تشمل حظرشراء البنوك الأميركية لسندات اليورو بوند الحكومية مباشرة من روسيا اعتبارًا من 14 يونيو. حيث تراجعت حصة المستثمرين الأجانب بين حاملي سندات الخزانة الروسية خلال شهر مارس إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2015 في حين تدرس واشنطن فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب مزاعم عن التدخل السياسي والقرصنة وهي مزاعم نفتها روسيا.