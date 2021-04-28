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نجم الأهلي يقترب من الرحيل

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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لا يزال الغموض حول مستقبل الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما تم استبعاده في مباريات القلعة الحمراء الأخيرة.

جاء سبب استبعاد بواليا من قبل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما فشل فى استغلال الفرصة التى حصل عليها منذ انضمامه للقلعة الحمراء.

وأشار مصدر داخل الأهلي، بأن موسيماني لن يعتمد بشكل أساسي على بواليا في المباريات القادمة، مما يفتح باب الرحيل أمام المهاجم الكونغولي.
وشارك بواليا مع الأهلي هذا الموسم في 16 مباراة في كل البطولات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

أرقام بواليا مع القلعة الحمراء لم تناسب مع مهاجم يتواجد داخل النادي الأهلي، رغم فرصة المشاركة في لقاء واحد بكأس مصر و5 بدوري الأبطال إلى جانب 3 مباريات في مونديال الأندية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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