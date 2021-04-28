صفقة الموسم.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من ضم صفقة قوية، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبات أحمد سمير لاعب الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي، على أعتاب التواجد ضمن صفوف الفريق الأحمر، بعد اقتناع بيتسو موسيماني المدير الفني، بخدماته.





ويعيش سمير، أزهى فتراته الكروية مع فريقه الحالي، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري، ما جعله محط أنظار المارد الأحمر.





ومن المقرر أن يعقد أمير توفيق مدير التعاقدات، جلسة مع اللاعب ووكيل أعماله من أجل حسم الأمر، بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني ومجلس الإدارة، على ضمه إلى ملعب التتش بالموسم الجديد.



