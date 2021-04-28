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نجم بروسيا دورتموند بديل محمد صلاح في ليفربول

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي يصر على إسم واحد لتعويض الرحيل المرتقب لنجم الفريق المصري محمد صلاح في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن كلوب يحرص على التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني إذا رحل صلاح عن الريدز. 

ولفتت الصحيفة الألمانية أن سانشو البالغ من العمر 20 عاماً لم تمر مستوياته دون أن يلاحظها أحد في أنفيلد وهو على القائمة المختصرة لليفربول للأهداف المحتملة منذ فترة ليست بالقصيرة.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أنه من المتوقع أن يوافق بروسيا دورتموند على رحيل سانشو في الصيف المقبل بعد أن تمسك ببقاءه في الصيف الماضي على الرغم من محاولات مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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