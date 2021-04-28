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شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة | ملخص الحلقة السادسة عشر

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".

اغتصاب نجلاء
اعتدى زاهي العتال على نجلاء بالضرب والاغتصاب بعدما اختطفها في الحلقة الماضية عقب محاولتها قتله لتسببه في قتل ابنتها حبيبة، ثم أمر رجاله بإلقائها في الشارع. 

انفصال سرية وسفينة
نجح عنتر في الايقاع بين سفينة وسرية من خلال فاتن خطيبة سرية الذي شهدته احداث الحلقة الماضية، وبدأ سرية في مواجهة مشاكلة مع نفسه.

عنتر يطلب الزواج من فاتن
تقدم عنتر البلطجي للزواج من فاتن حرفوش بعد الفضيحة التي خططها ونفذها لها بمساعدة أم بسنت وابنتها، ووافق والدها لإنهاء الأزمة رغم عدم اقتناعه بما يحدث. 

سعيد يكشف الحقيقة
أخبر سعيد سفينة باتفاقه مع أم بسنت وأنه السبب في تواجد المخدرات في سيارة الكبدة التي تعمل عليها، وطلب منه عدم التحرك من منزله.

براءة سيف العتال
حرص زاهي العتال على الضغط على اهل البنات الذين ظهروا في الفيديو وقاموا بتغير اقوالهم وشخصي آخر قام بالاعتراف انه قام بتصوير البنات.



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