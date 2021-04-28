إيمري يطالب أرسنال بالصبر على أرتيتا

طالب أوناي إيمري مدرب فياريال ناديه السابق أرسنال بالمزيد من الصبر على المدرب الحالي ميكل أرتيتا قبل مواجهة فريقه السابق في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم لأول مرة منذ إقالته في نوفمبر تشرين الثاني 2019.

وأقيل إيمري بعد أقل من موسم ونصف الموسم بعدما تولى المسؤولية عقب 21 عاما للنادي اللندني تحت قيادة أرسين فينغر، ويرى المدرب الإسباني أن النادي يجب أن يظهر الثقة في أرتيتا رغم النتائج المحلية السيئة.

وقاد أرتيتا أرسنال إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، لكن الفريق يحتل المركز العاشر في الدوري حاليا، ويبدو الفوز بلقب الدوري الأوروبي الفرصة الوحيدة للتأهل للبطولة القارية الموسم المقبل.

وقال إيمري في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء "هذه عملية تحتاج لبعض الوقت لتنفيذ خطة اللعب. أنا مقتنع بأننا بحاجة للسماح للمدربين بالعمل وعلينا التحلي بالصبر. في أرسنال كنا بحاجة للتحلي بالصبر ويجب عليهم الوثوق في أرتيتا. إنها مسألة صبر وثقة. أعتقد أنها علاقة مثالية. أرتيتا مدرب رائع ويمكنك أن ترى هوية واضحة لطريقة لعب الفريق".

وأكد إيمري أيضا أنه نصح أرتيتا بشأن الحياة في أرسنال، وأضاف أنه عرض عليه منزله الشاغر في لندن. وأصر أيضا على أنه تجاوز الفترة المخيبة التي قضاها في أرسنال وكانت بمثابة الدافع الذي قد يساهم في بلوغ فياريال أول نهائي أوروبي بعد التأهل إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي.

وقال "كان لدينا الكثير من الأمل هذا الموسم ولا يزال قائما في أوروبا. الآن أمامنا فرصة تجعلنا متحمسين حقا، التحدي المتمثل في تخطي العقبة الأخيرة مع فياريال ضد فريق كبير مثل أرسنال".