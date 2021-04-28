Advertisements

أحمد كريمة يطالب بمحاكمة السلفيين بتهمة ازدراء الأديان وتحريف القرآن (فيديو)

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن السلفيين يتحدثون كذبًا بان الاحتفال بشم النسيم يأتي بسبب وفاة النبي، معقبا: "دا كذب وتزوير، هو النبي مات في شم النسيم، ولا مات في يوم 9ربيع".

وطالب "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، بضرورة محاكمة السلفين بتهمة ازدراء الإسلام، والكذب على رسول الله، وتحرف القرآن الكريم، مضيفًا أن عيد شم النسيم عادة من العدادات لم يأتي في الشرع الحنيف ما يحرمها.

ولفت إلى أن عزوف الناس عن مكارم الأخلاق، مرده غياب التربية الدينية الصحيحة سواء في المساجد أو الكنائس، مشددًا على ضرورة بناء الأسر على مكارم الأخلاق.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ 34 دقيقة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و نصف

الكشف عن أول المغادرين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ 19 دقيقة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 18 ساعة

نجم القلعة الحمراء السابق: ابني كان بيلعب في الأهلي وانتقل إلى بيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل خطة الانتشار على مستوى الجمهورية الأيام المقبلة

منذ ساعة و نصف

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. شاهد هدف محرز العالمي

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

11:31 م

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

10:00 م

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

10:30 م

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى