أحمد كريمة يطالب بمحاكمة السلفيين بتهمة ازدراء الأديان وتحريف القرآن (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن السلفيين يتحدثون كذبًا بان الاحتفال بشم النسيم يأتي بسبب وفاة النبي، معقبا: "دا كذب وتزوير، هو النبي مات في شم النسيم، ولا مات في يوم 9ربيع".



وطالب "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، بضرورة محاكمة السلفين بتهمة ازدراء الإسلام، والكذب على رسول الله، وتحرف القرآن الكريم، مضيفًا أن عيد شم النسيم عادة من العدادات لم يأتي في الشرع الحنيف ما يحرمها.



ولفت إلى أن عزوف الناس عن مكارم الأخلاق، مرده غياب التربية الدينية الصحيحة سواء في المساجد أو الكنائس، مشددًا على ضرورة بناء الأسر على مكارم الأخلاق.

