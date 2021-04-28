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بتسجيل فيديو حساس باسل خياط يضع خطته للانتقام من زوجته وطليقته

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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بعد تخلصه من صدمته، بدأ يوسف (باسل خياط) في التخطيط لانتقامه من خدعة طليقته مريم (يسرا) وزوجته فريدة (أروى جودة) بعدما كشفت نهاية الحلقة السادسة عشر من حرب أهلية امتلاكه فيديو تظهر فيه زوجته بغرفة نومهما.


وبعد إدراكه خسارته لكل ما استولى عليه من مريم، يطلب يوسف من نادين الاحتفاظ بالجنين حتى يرث زوجها الراحل رغم أنه ليس ابنه، مؤكدًا لها أن لديه خطة للتخلص من الورق الذي تملكه مريم ويثبت عجز زوجها عن الإنجاب.


حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

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مايان السيد حرب اهلية باسل خياط اروي جوده باسل خياط

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