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مصرع شخص وإصابة شقيقه في حادث مروري بالطريق الدائري الإقليمي

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقى شخص مصرعه وأصيب شقيقه في حادث مروري بالطريق الدائري الإقليمي، مساء اليوم الأربعاء، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق الطريق الدائري الإقليمي ووجود متوفي ومصاب.

وكشفت المعاينة الأولية عن مصرع محمود إسماعيل وإصابة شقيقه، مقيمان بقرية البليدة مركز العياط.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، ووجه اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، برفع آثار الحادث.

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