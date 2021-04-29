أحمد موسى: شكرًا لرئيس الوزراء على إجازة شم النسيم (فيديو)

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على اعتبار يوم الاثنين إجازة بمناسبة شم النسيم.





وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" الأربعاء: "قرر رئيس الوزراء منح المواطنين إجازة اعتبارا من الخميس وحتى يوم الاثنين، و شكرا رئيس مجلس الوزراء انه يستمع للناس وآراء المواطنين والناس كان لها طلبات وكانت رسالة واضحة، من مئات السنين نحتفل بهذا العيد في هذا التوقيت".





وتابع: "رئيس الوزراء اقتنع بمنح الإجازة زي ما تعودنا على مر السنوات، وهذا عيد لكل المصريين"، كما تقدم رئيس الوزراء بتهنئة المصريين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.





وفي تصريحات سابقة قال الإعلامي أحمد موسى، إن المصريين اعتادوا على الاحتفال بعيد شم النسيم يوم الاثنين، مضيفا: "المواطنين معترضون على تحويل إجازة شم النسيم من الاثنين المقبل إلى الخميس"، معلقا: "محدش يتقبل هذا الأمر على الإطلاق".





وناشد رئيس الوزراء بعدم تحويل إجازة شم النسيم إلى يوم الخميس، معلقا ممازحا: "محدش هياكل فسيخ في رمضان، لكن الإجازة تاريخية للمصريين".





وأشار إلى أن الهند تعاني من تزايد إصابات كورونا، حيث سجلت 350 ألف إصابة، متابعا: "نعاني من حالة استهتار، المطاعم والمقاهي مزدحمة، وكأنه لا يوجد كورونا"، متابعا "لا يوجد أي التزام في جميع وسائل النقل، وربنا يستر".



