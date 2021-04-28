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الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا والصين بشن حملات تشويه للقاحات كورونا الغربية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
وكالات
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 قال تقرير أوروبي، اليوم الأربعاء، إن وسائل الإعلام الروسية والصينية تسعى بشكل منهجي إلى زرع عدم الثقة في اللقاحات الغربية في أحدث حملات التضليل الإعلامي التي تهدف إلى تقسيم الغرب.

وبحسب "رويترز" البريطانية، من ديسمبر إلى أبريل، نشرت وسائل الإعلام الحكومية في البلدين أخبارًا كاذبة عبر الإنترنت بلغات متعددة لإثارة مخاوف بشأن سلامة اللقاحات، مما جعل روابط لا أساس لها بين اللقاحات والوفيات في أوروبا والترويج للقاحات الروسية والصينية باعتبارها أفضل.
 
ينفي الكرملين وبكين جميع مزاعم التضليل من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي يصدر تقارير منتظمة ويسعى للعمل مع Google و Facebook و Twitter و Microsoft للحد من انتشار الأخبار المزيفة.

قالت دراسة الاتحاد الأوروبي الصادرة عن وحدة التضليل التابعة للكتلة، وهي جزء من ذراع السياسة الخارجية التابع لـ EEAS، إن دبلوماسية اللقاحات الروسية والصينية "تتبع منطق لعبة محصلتها صفر، وتقترن بالمعلومات المضللة وجهود التلاعب لتقويض الثقة في اللقاحات المصنوعة في الغرب ''.

وقال التقرير نقلاً عن 100 مثال روسي هذا العام:"تستخدم كل من روسيا والصين وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، وشبكات وسائل الإعلام بالوكالة ووسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الدبلوماسية الرسمية، لتحقيق هذه الأهداف".

يتهم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي روسيا بانتظام بعمل سري، بما في ذلك التضليل، لمحاولة زعزعة استقرار الغرب من خلال استغلال الانقسامات في المجتمع.

وقال التقرير إنه تم استغلال المشكلات التي تم ضبطها في  إمدادات لقاح أسترازينيكا AstraZeneca، بالإضافة إلى الآثار الجانبية النادرة جدًا للقاح أسترازينيكا ولقاح جونسون آند جونسون.

وقال التقرير:"قامت كل من القنوات الرسمية الصينية ووسائل الإعلام الموالية للكرملين بتضخيم محتوى الآثار الجانبية المزعومة للقاحات الغربية، وتحريف التقارير الإعلامية الدولية، وربط الوفيات بلقاح فايزر في النرويج وإسبانيا وأماكن أخرى ''.

وتنفي روسيا أي تكتيكات من هذا القبيل واتهم الرئيس فلاديمير بوتين الخصوم الأجانب باستهداف روسيا من خلال نشر أخبار كاذبة عن فيروس كورونا.

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