Advertisements

عمرو مصطفي لـ"بسمة وهبة": مستحيل أخون في يوم من الأيام.. وناس كتير رجعتها للمربع صفر.. فيديو

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
قال الملحن والمطرب عمرو مصطفى، إنه يفضل التحفظ في الحديث عن حياته الشخصية، مؤكدة أن علاقته بزوجته عمرها 18 عامًا، ومن الطبيعي أن تمر بفترات مختلفة، مضيفًا:" مراتي مش بتزعل مني، وفيه حاجات ما بينا، ولكنها بتعدي".


وقال عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "العرافة" المذاع على قناة "المحور"،:"مبحبش الكلام عن الحاجات الحلوة.. وبشوف الناس اللى بتكشف عن علاقتها الحلوة قدام الناس بينتهي بالطلاق والانفصال بسبب العين والنبر".


وواصل قائلًا:" مستحيل أخون الإيد اللى اتمدت لي وساعدتني في يوم من الأيام. فيه ناس في حياتي اديتها فرص لـ 20 سنة.. كل يوم كنت بديه فرصة، ولكن بعد استنزاف كل الفرص برجعه للمربع صفر، وناس كتير قطعت معها وأعدتها للمربع صفر، وهذا المربع ممنوع فيه الوصول ليا تاني.. دون التفكير في الانتقام ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو مصطفى العرافة

أخبار تهمك

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

منذ ساعة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الموسم.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق

منذ 40 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصطفى خاطر في عيد زواجه: "اللحظات الحلوة بتعدي بسرعة"

مصطفى فهمي: "طول عمري بتعاكس وزوجتي بتزعل"

مصطفى قمر: "ممكن تكون زاهد في كل حاجة إلا هذا الأمر"

الكاتب والروائي شريف أسعد يعلن تعافيه من فيروس "كورونا"

رسالة من أنغام لمهنئيها بعيد ميلادها

عبدالباسط حمودة لمحمد رمضان: خلي الناس تحبك.. ولو ابني رمى دولارات في البسين والله أموته

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:46 م

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

12:37 ص

نجم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق

12:58 ص

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى