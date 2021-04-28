عمرو مصطفي لـ"بسمة وهبة": مستحيل أخون في يوم من الأيام.. وناس كتير رجعتها للمربع صفر.. فيديو





وقال عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "العرافة" المذاع على قناة "المحور"،:"مبحبش الكلام عن الحاجات الحلوة.. وبشوف الناس اللى بتكشف عن علاقتها الحلوة قدام الناس بينتهي بالطلاق والانفصال بسبب العين والنبر".





وواصل قائلًا:" مستحيل أخون الإيد اللى اتمدت لي وساعدتني في يوم من الأيام. فيه ناس في حياتي اديتها فرص لـ 20 سنة.. كل يوم كنت بديه فرصة، ولكن بعد استنزاف كل الفرص برجعه للمربع صفر، وناس كتير قطعت معها وأعدتها للمربع صفر، وهذا المربع ممنوع فيه الوصول ليا تاني.. دون التفكير في الانتقام ".

قال الملحن والمطرب عمرو مصطفى، إنه يفضل التحفظ في الحديث عن حياته الشخصية، مؤكدة أن علاقته بزوجته عمرها 18 عامًا، ومن الطبيعي أن تمر بفترات مختلفة، مضيفًا:" مراتي مش بتزعل مني، وفيه حاجات ما بينا، ولكنها بتعدي".