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لأول مرة تنشر.. ألبوم عائلي يفتح الملفات السرية في هجمات 11 سبتمبر

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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لا أحد منا ينسى ما حدث في برجي التجارة العالمية في هجمات 11 سبتمبر 2001، وانهيار البرجين ومصرع الآلاف بعد دخول طائرتين بهم.

 

ففي هذا اليوم من كل عام، تتذكر الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص كل ماحدث وتبدأ في إعادة بث لحظات الهجوم ويخرج الرئيس الأمريكي ليتحدث عن هذه الفترة الصعبة ويدعم الشعب الأمريكي بالكلمات اللطيفة.

 

صور غير مسبوقة

وفي واقعة تنشر للمرة الأولى، اكتشف مراهق من ولاية كونيتيكت الأمريكية اليوم، الأربعاء،  داخل ألبوم عائلي قديم صورا لم تشاهد من قبل لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

 

وأدلى الممراهق الذي يدعة ليام إنيا والذي يبلغ من العمر 19 عاما بتصريحات صحفية نقله عنه موقع "نيوز ويك" بأنه كان يتصفح ألبوما قديما يحمل عنوان "يوم عيد الحب"، والذي كان في حوزة عمته ماريان بوغليسي مونيوز.

 

ولكنه تفاجئ بأنه عثر على صور للهجوم الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة في هذا الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته 3000 شخص.

 

وبعد هذا الأمر، كان قد  قرر المراهق نشر الصور لأول مرة على حسابه الشخصي في تيك توك، يوم الأحد الماضي.

 

محتويات الصور

أما عن ما تحتويه مجموعة الصور، فتظهر بها برجي مركز التجارة العالمي الواقع في مانهاتن، وقد اشتعلت فيهما ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد.

وأردف الشاب الأمريكي في تصريحاته أنه تمكن من تحديد موقع المبنى الذي التقطت منه عمته الصور، حيث أنها كانت تقطن في شقة في شارع غرينويتش في نيويورك، حيث أنها كانت تملكة شرفة باتجاه مركز التجارة العالمي.

 

وأكد بأنه قد أطلع والدته على الصور والتي أكدت هي الأخرى بأنها تعرف المبنى التي كانت تقطن فيه عمته وأنها زارته في التسعينيات من القرن الماضي.

 

لأول مرة تنشر.. ألبوم عائلي يفتح الملفات السرية في هجمات 11 سبتمبر
لأول مرة تنشر.. ألبوم عائلي يفتح الملفات السرية في هجمات 11 سبتمبر
لأول مرة تنشر.. ألبوم عائلي يفتح الملفات السرية في هجمات 11 سبتمبر
لأول مرة تنشر.. ألبوم عائلي يفتح الملفات السرية في هجمات 11 سبتمبر

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هجمات 11 سبتمبر تفاصيل الملفات السرية البوم عائلي

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