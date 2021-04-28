"وقعت لوحدها".. مفاجآت في واقعة تخلص سودانية من رضيعتها بأكتوبر

تفاصيل وملابسات جديدة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة حول واقعة قتل سيدة سودانية الجنسية لرضيعتها، وإلقائها من شرفة مسكنها بالطابق الخامس بمدينة 6 أكتوبر.



وبينت التحريات أن المتهمة مهتزة نفسيا، كانت تمر بأزمة خلال الفترة الماضية _ خاصةً بعد انفصالها عن زوجها_، ويوم الجريمة تخلصت من رضيعتها بإلقائها من الطابق الخامس بالشقة سكنها، مدعية سقوطها قضاء وقدر.. " وقعت لوحدها"، وبتطوير مناقشتها أقرت بإلقائها.. " كل شوية بتصرخ وتعيط".



وأضافت التحريات إلى أن المتهمة انفصلت عن زوجها منذ شهرين، واتفقا على أن يقيم أولادهما رفقة الأب، وإبقاء الطفلة الرضيعة " أصغرهم" مع والدتها.



وأشارت التحريات إلى أن الأم حملت رضيعتها يوم الجريمة، وألقتها من شرفة الشقة سكنها، بالطابق الخامس، لتلقى حتفها.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان اكتوبر، مفاده بسقوط رضيعة من علو، بأحد العقارات بنطاق القسم.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم أحمد نصر وكيل فرقة اكتوبر، وبالفحص تبين أن الجثة لرضيعة عمرها عام.



تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر توصلت إلى وجود شبهة جنائية حول وفاة الطفلة، وأن والدتها السودانية الجنسية، من ألقت بها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الخامس.



وتمكنت مأمورية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث القسم من القبض على المتهمة وإقتيادها إلى ديوان القسم، وبمناقشتها أقرت خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بارتكابها الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

