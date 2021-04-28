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عمرو مصطفي لـ"بسمة وهبة": انتصرت على الشيطان.. وأكره من "يمدحوني".. فيديو

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أجاب الملحن والمطرب عمرو مصطفى، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة: " هل عمرو مصطفى يحب النفاق ويتنرفز جدًا من النقد؟"، قائلًا: "بالعكس بحب اللى بينتقدني واللى بيمدحني مبحبوش".


وقال عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، إنه مثل أي إنسان في علاقته مع الشيطان، مؤكدًا:"ساعات بنتصر عليه، ودربت نفسي الفترة اللى فاتت بشكل كويس في تعاملي أمام الناس".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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عمرو مصطفى العرافة

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