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عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:46 م
الفجر الرياضي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الخميس على ستاد القاهرة في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلا من :-
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – أحمد نادر السيد
الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي
الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي.
الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي.
واستبعد كارتيرون كلا من :-
محمد عواد - محمد أبو جبل - محمود حمدي الونش - سيف الدين الجزيري - محمد عبد الشافي - أسامة فيصل
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