Advertisements

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الخميس على ستاد القاهرة في الجولة الثامنة  عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من :- 
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – أحمد نادر السيد

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي

الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي.

الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي.

واستبعد كارتيرون كلا من :- 

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمود حمدي الونش - سيف الدين الجزيري - محمد عبد الشافي - أسامة فيصل

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل خطة الانتشار على مستوى الجمهورية الأيام المقبلة

منذ ساعة و نصف

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

نجم القلعة الحمراء السابق: ابني كان بيلعب في الأهلي وانتقل إلى بيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 18 ساعة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ ساعتين

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. شاهد هدف محرز العالمي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و نصف

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ 18 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ 33 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن أول المغادرين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

11:31 م

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

10:00 م

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

10:30 م

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى