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شاهد.. مسلسل نسل الاغراب | ملخص الحلقة السادسة عشر

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
هبه أحمد
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انتهت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" حول تخلف "عساف" أحمد السقا و"غفران" أمير كرارة وزوجته عن حضور عزاء "عزيزة" منة فضالي، واعتراف زوجها "مصطفى" وقت التحقيق معه أنه لم يكن له يدًا في الهجوم على"علي" دياب ولا على كمين الشرطة الذي يعمل فيه، وبعدها يتم حبسه لمدة أربعة أيام، وهناك يعلم من والده بخبر وفاة زوجته. 

وإليكم أبرز أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" :


"علي" ينهار من البكاء بسبب "عزيزة" 

دارت الأحداث حول انهيار "علي" فور معرفته بخبر وفاة"عزيزة"، ويستعيد ذكريات حبه لها. 

"غفران" يمنع "جليلة" من حضور عزاء "عزيزة" 


اخبار "صالح" لـ"غفران" بنبأ وفاة "عزيزة الغريب"، فيأمر جليلة بعدم حضور الجنازة والعزاء، وتؤكد موافقتها بسبب رغبة حمزة وليس تنفيذًا لأمره.


"حمزة" و"سليم"يتصارعان على "فاطمة"

تشاجر "حمزة"و"سليم" مع بعضهم بسبب "فاطمة"، فيطلب "حمزة" منه أن يبتعد عنها؛ لأنهم يحبان بعضهما، ويتدخل "سعادة "لإنهاء التشابك بينهما.

"بكري" يضع شرطًا لزواج "دهب" 

اخبار"بكري" لـ" دهب" نجلاء بأنه سيوافق على زواجها من "عساف" إذا علمت منه عن مكان ذهب "الأغراب".


"غفران" يأمر بإحضار "عساف" 

ذهاب "غفران"، و"حسيب"، و"جليلة" ووالدتها لمنزل "نجاة"، ويطلب منهم أن يتصلوا بـ"عساف"، لكي يقوموا بتخيير "جليلة" بينه وبين "عساف".

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