هالة السعيد: الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة وقادر على امتصاص الصدمات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة المقبلة في الإصلاح الهيكلي لن تحمل المواطن أي أعباء، بل على العكس سيشعر بالتحسن.





وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الأولى حققت الهدف المنشود منها، وأنهم يريدون في المرحلة الثانية أن يكون الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الأزمات بشكل أكبر.



