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أسعار الذهب اليوم الخميس 29-4-2021.. المعدن الأصفر يعاود الارتفاع
الخميس 29/أبريل/2021 - 12:00 ص
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عاودت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 29-4-2021، بعد أن كسر الارتفاعات القوية سجلتها الأسبوع الماضي بقيمة 11 جنيه للجرام أمس، وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالأتي :
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 892.5 جنيه .
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 781 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 669.5 جنيه.
سعر الجنيه الذهب 6815 جنيه.
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