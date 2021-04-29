أسعار الذهب اليوم الخميس 29-4-2021.. المعدن الأصفر يعاود الارتفاع

عاودت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 29-4-2021، بعد أن كسر الارتفاعات القوية سجلتها الأسبوع الماضي بقيمة 11 جنيه للجرام أمس، وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالأتي :





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 892.5 جنيه .





سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 781 جنيه.





سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 669.5 جنيه.





سعر الجنيه الذهب 6815 جنيه.