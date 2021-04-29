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أسعار الذهب اليوم الخميس 29-4-2021.. المعدن الأصفر يعاود الارتفاع

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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عاودت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 29-4-2021، بعد أن كسر الارتفاعات القوية سجلتها الأسبوع الماضي بقيمة 11 جنيه للجرام أمس، وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالأتي : 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 892.5 جنيه .

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 781 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 669.5 جنيه.

 سعر الجنيه الذهب  6815 جنيه.

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