أحمد شاكر يكشف عن كواليس تجسيده شخصية الخائن محمد عويس في "الاختيار 2"

كشف الفنان أحمد شاكر، عن كواليس تجسيده لشخصية الخائن محمد عويس الذي تسبب في مقتل الضابط محمد مبروك في مسلسل "الاختيار2.. رجال الظل".





وقال "شاكر" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "بيتر ميمي عرض على تجسيد دور الخائن محمد عويس وكنت خائف في البداية، ولكنه أقنعني بأن هذا الدور سيكون عودة قوية ليا إلى الدراما".





وأضاف: "محمد عويس بدأ يحقد على محمد مبروك من قبل الثورة، وهي نقطة استغلتها التيارات الظلامية التي استطاعت تجنيده، وحرصت على الالتقاء بزملاء عويس للتمكن من تجسيد شخصيته، وكان يستسلم إلى فتاوى لتخدير إحساسه، و محمد عويس لديه ضعف إنساني وكان يحقد على الشهيد محمد مبروك، وهو خان الوطن وصديق عمره وأسرته وأساء إليهم، وباع كل القيم والثوابت من أجل المال، قرأت كل ما كتب عنه والمحاكمات التي أجريت معه".



