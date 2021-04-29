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أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 29-4-2021

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار مع بداية الاجازة المبكرة للقطاع المصرفي اليوم الخميس، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار 15.61 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع وسط ترقب لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لقرارها بشأن أسعار الفائدة.

وسجلت العملة الأمريكية 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر في حين جرى تداوله في الغالبية العظمى من البنوك عند سعر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وتعقد لجنة السياسات بالبنك المركزي اجتماعها غدا الأربعاء بدلا من الخميس لاتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة للأسابيع الستة المقبلة وسط توقعات بالإبقاء على معدلاتها دون تغيير في ضوء المتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة واتجاه بعض البنوك المركزية لرفع الفائدة لمحاولة استقطاب صناديق الاستثمار الأجنبية.

وعلى صعيد بقية العملات سجلت العملة الأوروبية الموحدة - اليورو  18.83 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع وسجل الجنيه الاسترليني 21.64 جنيه للشراء و21.84 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدينار الكويتي 49.05 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع والريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

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