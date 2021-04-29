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فارس الأندلسي يفقد أباه وثروته بسبب أولاد الغول
الخميس 29/أبريل/2021 - 12:04 ص
مصطفى فكيه
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في حلقة أثارت حزن المشاهدين على يوسف (فارس الأندلسي) مع وفاة والده إسماعيل الغول قبل أن يسامحه وتدخل زوجة أبيه كاملة وأخوه الكبير هارون لمنعه من الحصول على الميراث بأكمله، وفي نفس الوقت يكتشف الجمهور أن والدة يوسف الحقيقة هي المغنية أمينة.
كان يوسف قد عاد إلى منزل والده بعدما اكتشف أنه أصيب بوعكة صحية وطلب منه السماح لكنه كان نائم تحت تأثير المهدئ وفي نهاية الحلقة يلقى الأب مصرعه على يد الأم والابن الأكبر أثناء شجاره معهما حول الورث ورغبة والدته في أن يكتب ممتلكاته لأولادها وليس ليوسف.
يعد أولاد الغول أول مسلسل رمضاني تونسي يشارك فيه النجم الشاب فارس الأندلسي ويجسد فيه دور ملحن موسيقي موهوب يخوض صراعًا محتدمًا طيلة الأحداث، بين شغفه بآلة العود وتمسكه بأحلامه الموسيقية الكبيرة، وبين صدامه مع أفكار والده وأسرته في صراع الأجيال المعهود.
يتألف أولاد الغول من 30 حلقة تصور دراما اجتماعية عن أوجه الحياة وتناقضاتها وصراعاتها لشخصيات كثيرة تجمعهم علاقات عائلية متشعبة. المسلسل من إخراج مراد بالشيخ وسيناريو رفيقة بوجدي، ويشارك فارس ببطولته مع مجموعة من أهم الممثلين التونسيين، أبرزهم فتحي الهداوي، وحيدة الدرديري، شاكرة رماح، وحلمي الدرديري. كما تم إطلاق أغنية تتر المسلسل بصوت الفنان صابر الرباعي على حسابات القناة التاسعة التونسية.
فارس الأندلسي ممثل تونسي شاب، وأحد نجوم الغد العرب من اختيار مجلة سكرين إنترناشونال لعام 2019، وفي بداية 2020 ظهر في مسلسل التشويق Messiah على منصة نتفلكس، وخلال مسيرته السابقة تلقى إشادات عديدة على أدائه في الفيلم القصير قانون الصمت (2018) الذي شارك في مسابقة نصف شهر المخرجين بـمهرجان كان السينمائي.
كان يوسف قد عاد إلى منزل والده بعدما اكتشف أنه أصيب بوعكة صحية وطلب منه السماح لكنه كان نائم تحت تأثير المهدئ وفي نهاية الحلقة يلقى الأب مصرعه على يد الأم والابن الأكبر أثناء شجاره معهما حول الورث ورغبة والدته في أن يكتب ممتلكاته لأولادها وليس ليوسف.
يعد أولاد الغول أول مسلسل رمضاني تونسي يشارك فيه النجم الشاب فارس الأندلسي ويجسد فيه دور ملحن موسيقي موهوب يخوض صراعًا محتدمًا طيلة الأحداث، بين شغفه بآلة العود وتمسكه بأحلامه الموسيقية الكبيرة، وبين صدامه مع أفكار والده وأسرته في صراع الأجيال المعهود.
يتألف أولاد الغول من 30 حلقة تصور دراما اجتماعية عن أوجه الحياة وتناقضاتها وصراعاتها لشخصيات كثيرة تجمعهم علاقات عائلية متشعبة. المسلسل من إخراج مراد بالشيخ وسيناريو رفيقة بوجدي، ويشارك فارس ببطولته مع مجموعة من أهم الممثلين التونسيين، أبرزهم فتحي الهداوي، وحيدة الدرديري، شاكرة رماح، وحلمي الدرديري. كما تم إطلاق أغنية تتر المسلسل بصوت الفنان صابر الرباعي على حسابات القناة التاسعة التونسية.
فارس الأندلسي ممثل تونسي شاب، وأحد نجوم الغد العرب من اختيار مجلة سكرين إنترناشونال لعام 2019، وفي بداية 2020 ظهر في مسلسل التشويق Messiah على منصة نتفلكس، وخلال مسيرته السابقة تلقى إشادات عديدة على أدائه في الفيلم القصير قانون الصمت (2018) الذي شارك في مسابقة نصف شهر المخرجين بـمهرجان كان السينمائي.
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