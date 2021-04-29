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النجوم يفوز علي انبي برباعية وديا

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:07 ص
بوابة الفجر
أحمد كمون
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حقق فريق النوم بقيادة عبد الناصر محمد الفوز علي انبي بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين ضمن استعدادات النجوم لاستئناف مسابقة دوري القسم الثاني .

أحرز الاهداف الأربعة محمود رافت الهدف الاول ونور علاءالهدف الثاني وجاء الهدف الثالث بنيران صديقه واحرز جولدي الهدف الرابع .

وأكد عبد الناصر محمد أن فريقه قدم مباراة قوية أمام إنبي وأنه استطاع الوقوف علي مستوي أكثر من لاعب مشيرا إلي أن النجوم خسر أمام البنك الاهلي في أولي تجاريه الودية ولكن الأداء كان جيد وكنا الافضل وقال إنه يسعي لتجربة جميع اللاعبين خلال فترة التوقف بشهر رمضان مشيرا إلي أن أغلب اللاعبين صفار السن وأن تركيزه منصب علي النواحي التكتيكية ورفع النواحي الحالة البدنية لأن تلاحم الموسمين الماضي والحالي اثر بالسلب علي فترة الإعداد قبل الدوري .

ومن المقرر أن يخوض النجوم مباراة ودية يوم الاثنين القادم امام حرس الحدود ثم يواجه سمسطه يوم الخميس ويختتم تجاربه الودية أمام الداخلية قبل عيد الفطر المبارك استعدادا لمواجهة سرس الليان في الدوري .

وجاء ترتيب أندية المجموعة الثانية قبل توقف المسابقة خلال شهر رمضان الكريم وبعد نهاية الاسبوع الحادى والعشرون كالتالى

الاول – بورتو السويس 35 نقطة
الثانى – الترسانه 34 نقطه
الثالث – الداخلية 34 نقطة
الرابع – كوكاكولا 32 نقطة
الخامس – القناة 31 نقطة
السادس – منتخب السويس 30 نقطة
السابع – بتروجيت 27 نقطة
الثامن – المريخ 27 نقطة
التاسع – زد اف سى 25 نقطه
العاشر – السكة الحديد 25 نقطة
الحادى عشر – النجوم 25 نقطة
الثانى عشر – النصر 25 نقطة
الثالث عشر – جمهورية شبين 23 نقطة
الرابع عشر – الزرقا 22 نقطة
الخامس عشر – 19 نقطة
السادس عشر – سرس الليان 19 نقطة
وتبقى مباراة مؤجله بين المريخ البورسعيدى وطنطا

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