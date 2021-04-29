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شاهد.. مسلسل الأختيار2 | ملخص الحلقة السادسة عشر

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل "الاختيار2" الكثير من الأحداث.

ويرصد موقع "الفجر الفني" أهم أحداث الحلقة: 

زكريا يونس يزور رشا.

زار زكريا يونس رشا زوجة الشهيد محمد مبروك ودار بينهما حوار مؤثر حول علاقة "يونس" بمحمد مبروك.

أحداث يوم 28 مارس 2014

شهدت الحلقة ال16 أحداث يوم 28 مارس في عين شمس والتي استشهد فيها عدد من رجال الأمن وصحفيتان.

أحداث يوم 2 أبريل.

استشهد العميد طارق المرجاوي في انفجار أمام جامعة القاهرة قام به عناصر الإخوان.

أحداث 28 أبريل.

أصيب يوسف الرفاعي في أحداث يوم 28 أبريل بعين شمس أثناء مهمته للقبض على المنظم لمظاهرات عين شمس.

وصول زكريا يونس لأبو عبيدة

وصل زكريا يونس لأبو عبيدة والذي يعد الممول والمخطط الرئيسي للعمليات الإرهابية.


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