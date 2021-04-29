مدرب روما: مانشستر يونايتد المرشح الأول للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي





أكد مدرب روما، البرتغالي باولو فونسيكا، اليوم الأربعاء، أن مانشستر يونايتد، خصمه غداً الخميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي يعد "الأوفر حظاً للتتويج" بالبطولة، لكنه أبرز أن هذا لا يغير "طموحات" وثقة لاعبيه.

وقال فونسيكا في مؤتمر صحافي: "جميعنا يعلم أهمية هذه المباراة، جماهيرنا شجعتنا عند مغادرة المركز الرياضي في تريغوريا، نرغب في النضال من أجل مدينتنا وجماهيرنا".

وأضاف: "إنها المباراة أمام الأوفر حظاً للتتويج بهذه البطولة، جميعنا يعلم أنها مباراة صعبة، نحترم مانشستر كثيراً، لكن لدينا طموحاتنا".

ويخوض روما، الذي يحل سابعاً في الدوري الإيطالي لكرة القدم (سيري آ)، الدوري الأوروبي بالرغبة في التتويج باللقب.

ويدرك الجميع في العاصمة الإيطالية أهمية المباراة التي ستقام على ملعب أولد ترافورد واحتشد آلاف المشجعين اليوم الأربعاء، في تريغوريا لتشجيع اللاعبين لدى المغادرة نحو إنجلترا بالأغاني وإطلاق الألعاب النارية.



