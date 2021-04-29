Advertisements

مدرب روما: مانشستر يونايتد المرشح الأول للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أكد مدرب روما، البرتغالي باولو فونسيكا، اليوم الأربعاء، أن مانشستر يونايتد، خصمه غداً الخميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي يعد "الأوفر حظاً للتتويج" بالبطولة، لكنه أبرز أن هذا لا يغير "طموحات" وثقة لاعبيه.
وقال فونسيكا في مؤتمر صحافي: "جميعنا يعلم أهمية هذه المباراة، جماهيرنا شجعتنا عند مغادرة المركز الرياضي في تريغوريا، نرغب في النضال من أجل مدينتنا وجماهيرنا".
وأضاف: "إنها المباراة أمام الأوفر حظاً للتتويج بهذه البطولة، جميعنا يعلم أنها مباراة صعبة، نحترم مانشستر كثيراً، لكن لدينا طموحاتنا".
ويخوض روما، الذي يحل سابعاً في الدوري الإيطالي لكرة القدم (سيري آ)، الدوري الأوروبي بالرغبة في التتويج باللقب.
ويدرك الجميع في العاصمة الإيطالية أهمية المباراة التي ستقام على ملعب أولد ترافورد واحتشد آلاف المشجعين اليوم الأربعاء، في تريغوريا لتشجيع اللاعبين لدى المغادرة نحو إنجلترا بالأغاني وإطلاق الألعاب النارية.

أخبار تهمك

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

منذ ثلث ساعة

الكشف عن أول المغادرين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من المدير الفني لبيراميدز عقب الصعود لربع نهائي الكونفدرالية

منذ أقل من ساعة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ ساعة و 13 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الموسم.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:46 م

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

10:00 م

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

11:31 م

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى