أول تعليق من المدير الفني لبيراميدز عقب الصعود لربع نهائي الكونفدرالية

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز إنه رغم التأهل لربع النهائي ولكنه لعب لقاء نامونجو من أجل الفوز، ومنح الفرصة للعناصر التي لا تشارك كثيرا، وبالفعل أثبتوا قدراتهم وكان ينقص فقط الشراسة الهجومية المطلوبة على المنافس، وسعيد بأداء العناصر التي خاضت اللقاء وكانت جيدة إلى حد كبير في ظل رغبته في تدوير الفريق مع ضغط اللقاءات.





أكد المدرب على أن بعض العناصر التي لم تشارك في اللقاءات شاركت في مواجهة نامونجو وبالتالي الحساسية لم تكن موجودة ولكنه سعيد ومقتنع بالأداء المقدم من جانب اللاعبين بغض النظر عن النتيجة، موضحا أن هناك مشكلة في عدم استغلال الفرص وضعف الشراسة الهجومية، وكانت هناك بعض الفرص والفريق احتاج للهدوء والتركيز في بعض الفرص التي أتيحت للاعبين وهي نقطة يعمل على علاجها في الفترة الحالية.





شدد على أن المهاجم محمود وادي يؤدي حاليا المرحلة الأخيرة من العلاج والتأهيل ولن يكون قادرا على المشاركة في مباراة الزمالك المقبلة بالدوري وموقفه سيحدد في الفترة المقبلة مع الجهاز الطبي وفقا لبرنامجه العلاجي والتأهيلي والذي يسير عليه بصورة جيدة للغاية.



