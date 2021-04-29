Advertisements

أحمد موسى يُطالب بتكريم سائقي قطارين بالسكة الحديد لهذا السبب

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:14 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
شكر الإعلامي أحمد موسى، سائقي قطارين تمكنوا من منع وقوع كوارث، مطالبًا بتكريمهما ليقظتهم في منع وقوع حوادث على السكة الحديد.

وعرض "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مقاطع فيديو ترصد قيام عربة كارو بالعبور من مكان غير مخصص للعبور، ثم اقتحام جرار لسور السكة بأسوان، قبل أن يتفادى السائقين حدوث كوارث حقيقية في حال لم يتمكنا من إيقاف القطارين في الوقت المناسب.

وقال "احيي سائقي القطارات ومساعديهم لأنهم منعوا كوارث كانت هتحصل لو لم ينتبه السائقين، وأتقدم بالتحية لهم على يقظتهم في منع حدوث كوارث على السكة الحديد".

وأضاف "أطالب بتعديل القانون لمحاسبة من يعبر السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور ولتعمدهم تعطيل حركة نقل عام من اجل تحقيق الردع، والسائقين استطاعوا أن يربطوا القطار ويوقفه قبل ما يدخل يعمل أزمة، وأطالب بتكريمهم ليقظتهم، ويجب القيام بمحاسبة رادعة لمن يقوم بمثل هذه التصرفات، إحنا بنسبب الأذى لنفسنا".

أخبار تهمك

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

ليس ديمبيلي.. نجم برشلونة يقترب من تمديد عقده مع الفريق

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الموسم.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 9 ساعات

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 13 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:46 م

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

07:31 م

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى