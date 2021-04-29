الحلقة 16 من مسلسل المداح | شاهد احداث وتفاصيل الحلقة الساسة عشر من مسلسل المداح.. وفاة والدة "صابر" | مسلسلات رمضان 2021





شهدت الحلقة 16 من مسلسل المداح للفنان حمادة هلال، صراعًا كبيرًا بين رحاب (نسرين طافش) وشقيقتها منال (دنيا عبد العزيز)، بعد اكتشاف رحاب ان شقيقتها قامت باعمال سحر لها ووضعتها في غرفتها من اجل ابعاد صابر (حمادة هلال) عنها خاصة انها تحبه، بالاضافة لازمة بينهما بسبب وصية والدهما غالب الذي قام بدوره الفنان (جمال عبد الناصر).





كما شهدت الحلقة ايضا كشف صابر لشقيقه حسن ويقوم به خالد سرحان تفاصيل التحاليل الجديدة التى أجرتها والدته حنا سليمان ، وهو ما تطلب إجراء عملية جراحية شديدة، والذى ظهر أيضاً فضح رحاب لشقيقتها “منال” أمام صابر المداح.





هل تشهد الحلقة 16 ردود فعل عنيفة من منال ضد شقيقتها رحاب ، وهل تتوفى والدة صابر المداح بعد معرفتها بحقيقة مرضها وضرورة اجرائها عملية جراحية خطيرة .





مواعيد عرض مسلسل المداح

يعرض مسلسل المداح يوميا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء ويعاد في 10 مساء على النهار دراما و4 عصرا اعادة ثانية في اليوم التالي.



