وزيرة التخطيط: منصة إلكترونية خلال 18 شهرًا لعرض كل المنتجات في مصر (فيديو)

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج الإصلاحات الهيكلية له مستهدفات عديدة، لافتة إلى أنهم يسعون لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين.





وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تطوير التعليم الفني والمهني أحد أهم المحاور في برنامج الإصلاحات الهيكلية، معلنة عن أنه سيكون هناك منصة إلكترونية خلال 18 شهرًا لعرض كل المنتجات في مصر.





وتابعت: "الحكومة لديها اهتمام كبير بالقطاع الزراعي والتعاوني، ونستهدف التحول الرقمي في تقديم الخدمات".



