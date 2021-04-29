"الأم مريضة نفسيا".. مفاجأة في واقعة إلقاء سيدة لرضيعتها من الطابق الخامس بأكتوبر

باشرت نيابة أكتوبر، التحقيق في واقعة تخلص سيدة من رضيعتها بمدينة ٦ أكتوبر بإلقائها من الطابق الخامس من شرفة المنزل، حيث إن الطفلة تدعى "سماح عبد الرازق" تبلغ من العمر عام ونصف.





وكشفت التحقيقات، أن والدتها تتلقى العلاج من مرض نفسي في الفترة الأخيرة، إثر إنفصالها عن زوجها نتيجة لخلافات أسرية.





إلى ذلك، تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان اكتوبر، مفاده بسقوط رضيعة من علو، بأحد العقارات بنطاق القسم.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم أحمد نصر وكيل فرقة اكتوبر، وبالفحص تبين أن الجثة لرضيعة عمرها عام.





تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر توصلت إلى وجود شبهة جنائية حول وفاة الطفلة، وأن والدتها السودانية الجنسية، من ألقت بها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الخامس.





وتمكنت مأمورية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث القسم من القبض على المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم، وبمناقشتها أقرت خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بارتكابها الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



