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ندى موسى السبب في وفاة محمد مهران وحاولت الإنتحار.. أبرز أحداث الحلقة 17 من مسلسل "بنت السلطان"

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عُرضت منذ ساعات الحلقة 17 من مسلسل 'بنت السلطان' بطولة النجمة روجينا.


وبدأت أحداث الحلقة بمشهد وفاة شقيقها محمد مهران 'عمر' حيث كان يعاني من وجع شديد بمعدته وأحضرت زوجته الإسعاف ولكنه قد توفى قبل وصولها ،وأخبر الطبيب زوجته أنها توفي نتيجة حالة تسمم ، وودعته شقيقته روجينا 'عزة' وهي في حالة انهيار وبكاء شديد.


وأعلن باسم سمرة "حمو"، التوبة عن بيع الحشيش والمخدرات، وذلك بعدما أعلن مساعديه ريشة وميدو الانضمام لأحد التجار الكبار.


وأخبر أحمد مجدي 'حسام' زوجته عزة بأن عمر قتل ولم يتوفى وفاة طبيعية ، لتشك عزة أنها كانت المقصودة وأنه قتل بديلاً منها.


وكشفت أحداث الحلقة أن ندى موسى 'غادة' هي السبب في قتل عمر ،حيث وضعت سم بالعصير على اعتبار أن عزة هي التي كانت ستشربه ولكن شقيقها عمر توفي بديلا منها.


وانتهت أحداث الحلقة بشعور غادة بالذنب بعد أن كانت السبب في وفاة عمر زوج شقيقتها ، فحاولت الانتحار.


يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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