"جمجمتها تهشمت".. تفاصيل إلقاء رضيعة من الطابق الخامس بأكتوبر

باشرت نيابة أكتوبر، التحقيق في واقعة تخلص سيدة من رضيعتها بمدينة ٦ اكتوبر بإلقائها من الطابق الخامس من شرفة المنزل.

وكشفت معاينة جثة الطفلة أن الحادث أسفر عن إصابة الطفلة بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة بجسدها، بالإضافة إلى تهشم في الجمجمة إثر سقوطها من طابق علوي، فيما انتدبت الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة





وأفادت التحقيقات، أن الطفلة تدعى "سماح عبدالرازق" تبلغ من العمر عام ونصف، وأن والدتها تتلقى العلاج من مرض نفسي في الفترة الأخيرة، إثر انفصالها عن زوجها نتيجة لخلافات أسرية.





وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان اكتوبر، مفاده بسقوط رضيعة من علو، بأحد العقارات بنطاق القسم.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم أحمد نصر وكيل فرقة اكتوبر، وبالفحص تبين أن الجثة لرضيعة عمرها عام.





تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر توصلت إلى وجود شبهة جنائية حول وفاة الطفلة، وأن والدتها السودانية الجنسية، ألقت بها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الخامس.



