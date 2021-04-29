الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنه ليس هناك اتفاقًا بشأن جداول تعبئة وتشغيل سد النهضة مع إثيوبيا، منوهًا بأنه لم يحدث أي إنتاج للكهرباء من سد النهضة بعد التعبئة الأولى.





‏وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إثيوبيا لن تتمكن من توليد كهرباء حتى بعد التعبئة الثانية للسد.



