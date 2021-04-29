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الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني
الخميس 29/أبريل/2021 - 12:37 ص
أمنية فوزي
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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنه ليس هناك اتفاقًا بشأن جداول تعبئة وتشغيل سد النهضة مع إثيوبيا، منوهًا بأنه لم يحدث أي إنتاج للكهرباء من سد النهضة بعد التعبئة الأولى.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إثيوبيا لن تتمكن من توليد كهرباء حتى بعد التعبئة الثانية للسد.
وأكد "غانم"، أنه ليست هناك إرادة سياسية لدى إثيوبيا للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
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