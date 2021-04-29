سيراميكا: المربع الذهبي ليس ببعيد علينا

أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن مباراة الفريق مع نادي البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري العام، بمثابة نقطة تحول، من أجل استعادة زمام الانتصارات من جديد، والانطلاق نحو الهدف الذي حددته إدارة النادي، بقيادة النائب محمد أبو العينين، والمهندس طارق أبو العينين، المشرف العام على الكرة، خلال الموسم الحالي، بالعودة إلى المربع الذهبي.





وأعرب البطاوي عن ثقته الكبيرة في قدرة الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب المخضرم، صاحب الخبرات الكبيرة، الكابتن ضياء السيد، على تقديم عروض قوية، ونتائج إيجابية، في ظل الدعم المتواصل الذي تقدمه إدارة النادي، وتواجد جهاز معاون كفء، يملك خبرات كبيرة محليا ودوليا، يضم الكابتن عادل مصطفى، المدرب العام، صاحب القدرات التي يشيد بها الجميع، والكابتن عصام الحضري، صاحب التاريخ المشرف، مع منتخب مصر والنادي الأهلي.



