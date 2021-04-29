متحدث الري: مصر تواجه تحديات مائية سواء في وجود سد النهضة أو عدمه

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، أن التوربينات ليست جاهزة لتوليد الكهرباء بسد النهضة الإثيوبي حتى بعد التعبئة الثانية.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، خلال تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء، أنه لم يتم الحديث عن موضوع الحصص المائية.



