آرسنال يخطط لضم نجم بروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن آرسنال الإنجليزي حريص على على التعاقد مع أحد نجوم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن النادي الإنجليزي الذي كان مهتماً بالتعاقد مع الألماني جوليان براندت نجم بروسيا دورتموند في يناير الماضي يخطط للعودة بعرض رسمي عند بداية الميركاتو الصيفي.





وأكدت الصحيفة الألمانية أن بروسيا دورتموند مستعد للاستماع إلى عروض ضم براندت لكنه سيسعى لحصد حوالي 20 مليون جنيه إسترليني في أي عملية بيع محتملة.



