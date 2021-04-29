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آرسنال يخطط لضم نجم بروسيا دورتموند

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:37 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية ألمانية أن آرسنال الإنجليزي حريص على على التعاقد مع أحد نجوم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن النادي الإنجليزي الذي كان مهتماً بالتعاقد مع الألماني جوليان براندت نجم بروسيا دورتموند في يناير الماضي يخطط للعودة بعرض رسمي عند بداية الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن بروسيا دورتموند مستعد للاستماع إلى عروض ضم براندت لكنه سيسعى لحصد حوالي 20 مليون جنيه إسترليني في أي عملية بيع محتملة.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن النجم الألماني يخوض موسمه الثاني مع بروسيا دورتموند قادماً من باير ليفركوزن ولكنه لم يكن يشار

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