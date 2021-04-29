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شاهد.. الحلقة الخامسة من مسلسل "القاهرة كابول"
الخميس 29/أبريل/2021 - 12:49 ص
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "القاهرة كابول"، بمفاجآت وأحداث كثيرة منها
حسن يطلب يد ريم:
طلب "عم حسن" يد "ريم" من "أحمد" ابنها، بعد أن زاره فى منزله ليعرف منه ما الهدف من ارتباطه بوالدته.
عادل يكشف الحقيقة:
كشف الضابط عادل للإرهابى أسامة، زيف إدعاءات أبيه الروحى الذى علمه التشدد "غريب زيدان"، عن طريق مذكراته والتى أكدت أنه أبيه الشرعى وأنه ضحى بوالده الذى رباه.
تجهيز السطوح:
ويقوم حسن وريم بتجهيز السطوح فى عمارته ليكون منزلًا له مع ريم بعد الزواج.
أحمد ينفصل عن منال:
فشلت علاقة أحمد نجل ريم بـ"منال" بنت عم حسن بعد خلاف نشب بينهما، بعد قرار منال بتأخير الخطوبة لأنها تحتاج وقت.
رمزي ينفصل عن التنظيم:
يقرر رمزى الإنفصال عن تنظيم القاعدة الإرهابى ليكون تنظيم جديد، بعلم وملابس جديدة.
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