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شاهد.. الحلقة الخامسة من مسلسل "القاهرة كابول"

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:49 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "القاهرة كابول"، بمفاجآت وأحداث كثيرة منها 

حسن يطلب يد ريم: 

 طلب "عم حسن" يد "ريم" من "أحمد" ابنها، بعد أن زاره فى منزله ليعرف منه ما الهدف من ارتباطه بوالدته.

عادل يكشف الحقيقة: 

 كشف الضابط عادل للإرهابى أسامة، زيف إدعاءات أبيه الروحى الذى علمه التشدد "غريب زيدان"، عن طريق مذكراته والتى أكدت أنه أبيه الشرعى وأنه ضحى بوالده الذى رباه.

تجهيز السطوح: 

 ويقوم حسن وريم بتجهيز السطوح فى عمارته ليكون منزلًا له مع ريم بعد الزواج.

أحمد ينفصل عن منال: 

 فشلت علاقة أحمد نجل ريم بـ"منال" بنت عم حسن بعد خلاف نشب بينهما، بعد قرار منال بتأخير الخطوبة لأنها تحتاج وقت.


رمزي ينفصل عن التنظيم:


يقرر رمزى الإنفصال عن تنظيم القاعدة الإرهابى ليكون تنظيم جديد، بعلم وملابس جديدة.



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