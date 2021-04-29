شاهد.. الحلقة الخامسة من مسلسل "القاهرة كابول"

بدأت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "القاهرة كابول"، بمفاجآت وأحداث كثيرة منها





حسن يطلب يد ريم:





طلب "عم حسن" يد "ريم" من "أحمد" ابنها، بعد أن زاره فى منزله ليعرف منه ما الهدف من ارتباطه بوالدته.





عادل يكشف الحقيقة:





كشف الضابط عادل للإرهابى أسامة، زيف إدعاءات أبيه الروحى الذى علمه التشدد "غريب زيدان"، عن طريق مذكراته والتى أكدت أنه أبيه الشرعى وأنه ضحى بوالده الذى رباه.





تجهيز السطوح:





ويقوم حسن وريم بتجهيز السطوح فى عمارته ليكون منزلًا له مع ريم بعد الزواج.





أحمد ينفصل عن منال:





فشلت علاقة أحمد نجل ريم بـ"منال" بنت عم حسن بعد خلاف نشب بينهما، بعد قرار منال بتأخير الخطوبة لأنها تحتاج وقت.









رمزي ينفصل عن التنظيم:









يقرر رمزى الإنفصال عن تنظيم القاعدة الإرهابى ليكون تنظيم جديد، بعلم وملابس جديدة.











