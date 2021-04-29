"التعقيم" شرط دخول الحفل.. شاكوش يشعل خيمة رمضانية بأغانيه

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش في احياء العديد من السهرات الرمضانية منذ بداية الشهر الكريم و كان آخرها حفل خيمة "عجمي" بالمعادي و التي حملت لافتة كامل العدد.









قدم شاكوش عدد كبير من الأغاني المحببة لدي جمهوره منها "بنت الجيران" ،"انتي بسكوتاية" ،"ركبت ال x6" .. وغيرها ممن طالب بها الجمهور.









الحفل من تنظيم إمام و سعيد الجبلاوي وشهدت إجراءات وشروط الحضور الإلتزام بالتعقيم واستخدام الكحول الطب وكشف حرارة الجسم و التواجد وسط آجواء الهواء الطلق.



