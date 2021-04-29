Advertisements

"التعقيم" شرط دخول الحفل.. شاكوش يشعل خيمة رمضانية بأغانيه

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
Advertisements
شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش في احياء العديد من السهرات الرمضانية منذ بداية الشهر الكريم و كان آخرها حفل خيمة "عجمي" بالمعادي و التي حملت لافتة كامل العدد.


قدم شاكوش عدد كبير من الأغاني المحببة لدي جمهوره منها "بنت الجيران" ،"انتي بسكوتاية" ،"ركبت ال x6" .. وغيرها ممن طالب بها الجمهور. 


الحفل من تنظيم إمام و سعيد الجبلاوي وشهدت إجراءات وشروط الحضور الإلتزام بالتعقيم  واستخدام الكحول الطب وكشف حرارة الجسم و التواجد وسط آجواء الهواء الطلق.

"التعقيم" شرط دخول الحفل.. شاكوش يشعل خيمة رمضانية بأغانيه
"التعقيم" شرط دخول الحفل.. شاكوش يشعل خيمة رمضانية بأغانيه
"التعقيم" شرط دخول الحفل.. شاكوش يشعل خيمة رمضانية بأغانيه
"التعقيم" شرط دخول الحفل.. شاكوش يشعل خيمة رمضانية بأغانيه
"التعقيم" شرط دخول الحفل.. شاكوش يشعل خيمة رمضانية بأغانيه
"التعقيم" شرط دخول الحفل.. شاكوش يشعل خيمة رمضانية بأغانيه

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن أول المغادرين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من المدير الفني لبيراميدز عقب الصعود لربع نهائي الكونفدرالية

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعة و نصف

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة الموسم.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:46 م

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

10:00 م

الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

12:37 ص

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى