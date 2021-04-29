نجم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وقال مجدي عبدالغني إن والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في القلعة الحمراء للاستفسار حول استبعاده من الحسابات الفنية لموسيماني المدير الفني للأهلي.





وأكد مجدي الغني عبر برنامجه "ملعب البلدوزر" على قناة "الشمس" أن والتر بواليا قال لعبدالحفيظ في الجلسة، إنه حصل على وعود بالمشاركة أساسيًا قبل التوقيع للأهلي قادمًا من الجونة في يناير الماضي وإنه كان ينتظر عروض أوروبية من أجل الاحتراف ويرغب في الاستمرار بشكل أساسي.





وأضاف: "والتر بواليا طلب خلال جلسته مع سيد عبدالحفيظ الرحيل بنهاية الموسم وأنه سيقدم عروض رسمية من قبل وكيل أعماله في نهاية الموسم من أجل الرحيل خاصة أنه بات خارج الحسابات الفنية لموسيماني".



