فليك على أعتاب قيادة المنتخب الألماني

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإتحاد الألماني لكرة القدم يسعى للتعاقد مع هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني من أجل تولي قيادة المنتخب الأول عقب نهاية كأس الأمم الأوروبية ) يورو 2020(.





وأشار موقع 90 دقيقة البريطاني إلى أن الإتحاد الألماني كان قد أعلن في وقت سابق ببيان رسمي أن يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب سيرحل عقب مشاركة الماكينات الألمانية في اليورو في الصيف المقبل.





وأفاد الموقع البريطاني بأن أعلن بايرن ميونخ منذ عدة أيام عن فسخ تعاقده مع هانز فليك بناءًا على رغبته والتعاقد مع الشاب جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج.





وأكد الموقع البريطاني أن الإتحاد الألماني لكرة القدم بدأ بالفعل مفاوضاته مع هانز فليك من أجل تولي تدريب المنتخب بعد بطولة اليورو.



