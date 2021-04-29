لمواجهة كورونا.. فرشوط المركزي تستعد لتشغيل ١٦٤ سريرًا جديدًا

قال الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تفقد المبنى الجديد بمستشفى فرشوط المركزي والذي يجري فرشه استعداد لتشغيله، في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء اشرف غريب، محافظ قنا، بضرورة التطوير المستمر لمستشفيات المحافظة ودعمها بالبنية التحتية اللازمة من أجل تقديم خدمات طبية مناسبة للجميع.





وأوضح تاوضروس، أنه وصل فرش المبني الجديد بالمستشفي من الأسرة والأجهزة الطبية بالكامل وجار التعامل عن طريق الشركات الموردة للتركيب والتجهيز والتشغيل.

ولفت إلى أن فرش الأسرة الجديدة للمستشفي بطاقة 164 سرير منهم 126 سريرًا داخليًا و38 سرير رعاية مركزة، هذا بالإضافة الي 12 جهاز تنفس صناعي و44 جهاز مونيتور و12 جهاز صدمات.