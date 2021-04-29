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وكيل "اتصالات النواب": مصر حازمة وحاسمة في التعامل مع فيروس كورونا

الخميس 29/أبريل/2021 - 06:34 ص
يوسف الشاذلي
يوسف الشاذلي
دينا عبد الستار
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أشاد النائب يوسف الشاذلي، وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بالقرارات التي اتخذتها الحكومة، أمس الأربعاء، بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحزم التام في التعامل مع كورونا وتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وقال "الشاذلي" في تصريحات، إن قرارات رئيس الوزراء بحظر أي احتفالات او فعاليات جماهيرية وغلق المولات والمقاهي المخالفة للاجراءاءت الاحترازية والتشديد في ارتداء الكمامة داخل المترو ووسائل المواصلات المختلفة، يؤكد أن مصر حازمة وحاسمة في التعامل مع هذه الموجة من فيروس كورونا.

وأشار وكيل اتصالات النواب، إلى ما قالته وزيرة الصحة، بأن معدل الإصابة بفيروس كورونا ارتفع 5 أضعاف في نفس هذا الوقت من العام عن العام الماضي، بعدما سجلت نسبة الاصابات، خلال الأسبوع الوبائي الحالي 5845 حالة أسبوعية، مقارنة بـ 1248 حالة في نفس هذا الأسبوع من العام الماضي، أي بزيادة 5 أضعاف تقريبًا، مضيفًا أن أكثر المحافظات إصابة بالفيروس هى القاهرة والجيزة والمنيا والفيوم وسوهاج وفقا للتقارير الرسمية

وأوضح الشاذلي، أن هذه الحقائق ومع الوضع المتردي لفيروس كورونا في العالم كله، وبالخصوص الهند كمثال بارز يدعونا الى التجاوب التام مع التعليمات والاجراءات الاحترازية لعبور هذه الموجة من فيروس كورونا، قائلًا: إن هذه البيانات بمثابة جرس إنذار لخطورة الوباء وسرعة انتشاره ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع.

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