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ماهر فرغلي: "الاختيار 2" حقق نجاحًا باهرًا.. ووجع الإخوان (فيديو)

الخميس 29/أبريل/2021 - 02:03 ص
ماهر فرغلي
ماهر فرغلي
أمنية فوزي
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قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن مسلسل "الاختيار 2"، حقق نجاحًا باهرًا، ووجع الإخوان، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان تواجه المسلسل بالتكذيب والتهويل، معلقًا: "مسلسل الاختيار نقلة نوعية".

وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم المأساة كانت ضخمة للغاية، و"الاختيار 2" لم يظهر كل التفاصيل

وتابع: "الإخوان تضحك على البسطاء، وتستغل السوشيال ميديا، وتعمل على العالم الافتراضي"، مضيفًا أن مسلسل هجمة مرتدة من أروع الأعمال، ويكشف عملية تجنيد الإخوان لعناصر داخل المنظمات الحقوقية.

وشدد على أن القضاء المصري قضاء عادل، ولم يحكم بأحد بالإعدام إلا بعد تحقيقات عديدة، لافتًا إلى أن هناك تراجع كبير لجماعة الإخوان على الأرض، والأعمال الدرامية لها دور في مواجهة الإرهاب.

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