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موجة حارة تضرب البلاد اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 29 إبريل 2021، 17 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الغربية.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على جنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
وكانت أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع في درجات الحرارة بداية من الخميس الموافق 29 إبريل 2021.
موجة حارة تضرب البلاد اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل
موجة حارة تضرب البلاد اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

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