توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة



قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنه ليس هناك اتفاق بشأن جداول تعبئة وتشغيل سد النهضة مع إثيوبيا، منوهًا بأنه لم يحدث أي إنتاج للكهرباء من سد النهضة بعد التعبئة الأولى.



‏وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، خلال تصريحاته لـ قناة "الجزيرة"، أن إثيوبيا لن تتمكن من توليد كهرباء حتى بعد التعبئة الثانية للسد، موضحًا أن التوربينات ليست جاهزة لتوليد الكهرباء بسد النهضة الإثيوبي حتى بعد التعبئة الثانية.



وأكد "غانم"، أنه ليست هناك إرادة سياسية لدى إثيوبيا للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أنه لم يتم الحديث عن موضوع الحصص المائية.



وكشف متحدث الري، عن أن مصر تواجه تحديات مائية سواء في وجود سد النهضة أو عدمه.

