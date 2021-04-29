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تعيين اللواء طلعت منصور عبدالسلام رئيسا لمدينة شبرا الخيمة

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:59 ص
محمد ضوه
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أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرار رقم 166 لسنة 2021، بتعيين اللواء طلعت منصور عبدالسلام رئيسا لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة للإحالة للمعاش.

وجاء قرار وزير التنمية المحلية رقم 166 سنة 2021، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 280 لسنة 1999 بشأن تنظيم وزارة التنمية المحلية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل الوزارة، وعلى قرار رئيس الوزراء بالتفويض في بعض الاختصاصات.

وتضمن القرار في مادته الأولى، بأنه يعين طلعت منصور عبد السلام إسماعيل من العاملين بالدرجة الممتازة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل بوظيفة رئيس مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة للإحالة للمعاش، كما تضمنت المادة الثانية بأنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

يذكر أن اللواء طلعت منصور عمل سكرتيرا عام لمحافظة الغربية.
تعيين اللواء طلعت منصور عبدالسلام رئيسا لمدينة شبرا الخيمة
تعيين اللواء طلعت منصور عبدالسلام رئيسا لمدينة شبرا الخيمة

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